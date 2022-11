Ein Trickdieb hat am Montagnachmittag aus der Wohnung eines Seniors in der Stadtmitte etwa 700 Euro gestohlen. Der Mann hatte sich als Handwerker ausgegeben und vorgetäuscht, dass mit der Wasserversorgung etwas nicht stimme. Der Verdächtige ist etwa 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß und dick. Er hat dunkles Haar und sprach Pfälzer Dialekt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773. Die Polizei warnt insbesondere ältere Menschen davor, angebliche Heizungsinstallateure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen geplant ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte man zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachfragen.