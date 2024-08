Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern und nennt als Beispiel einen Fall aus der Pfingstweide. Vor etwa einer Woche sei ein solcher Betrüger bei einer Seniorin in der Budapester Straße gewesen. Der Handwerker kam laut Polizei unangekündigt und wollte angeblich etwas an der Heizung austauschen. Er schaute sich in der Wohnung um und verlangte 600 Euro. Die Frau verweigerte die Zahlung und der Handwerker ging wieder. Erst im Nachhinein stellte sie fest, dass ihre EC-Karte und Schmuck gestohlen wurden. Den falschen Handwerker beschrieb die Frau als etwa 1,75 Meter groß, schlank mit dunklen Haaren. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.