Mehrere Hundert Euro hat ein Trickbetrüger laut Polizei am Mittwoch in Süd erbeutet. Gegen 13.40 Uhr täuschte der Unbekannte einen 70-Jährigen. Der Mann hatte vorgegeben, einen Wasserrohrbruch im Gebäude zu reparieren und deswegen auch die Rohre in der Wohnung des 70-Jährigen überprüfen zu müssen. Er lockte den Ludwigshafener in dessen Badezimmer und bat ihn, die laufende Brause zu halten. Dann ging der Unbekannte in ein anderes Zimmer, durchsuchte unbemerkt Schränke und stahl das Geld. Im Anschluss gelang ihm unter einem Vorwand die Flucht. Der 70-Jährige bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später und verständigte die Polizei.

Die Täterbeschreibung

Den Unbekannten beschrieb das Opfer wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schwarze, nach hinten gekämmte Haare. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann blau-graue Arbeitskleidung und weiße Handschuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773 entgegen.