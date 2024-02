4000 Euro konnte ein falscher Handwerker erbeuten, dem es am Dienstag gelungen war, sich in Edigheim das Vertrauen eines Senioren zu erschleichen. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, hatte der Täter gegen 15.30 Uhr bei seinem Opfer in der Kranichstraße geklingelt. Er gab sich als Mitarbeiter einer Fachfirma für Heizungsanlagen aus und gab vor, in der Wohnung Kontrollen vornehmen zu müssen. Unbemerkt konnte der vermeintliche Handwerker Bargeld stehlen und fliehen.

Der Mann war 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug dunkelblonde kurze Haare, eine helle Hose und einem hellen Pullover. Der Mann dürfte nach Einschätzung der Polizei nicht allein gehandelt haben. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.