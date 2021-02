Ein Betrüger hat am Samstag gegen 10.10 Uhr eine Frau in der Waltraudenstraße im Ludwigshafener Stadtteil West unter Druck gesetzt. Sie wurde vor dem Mehrfamilienhaus von dem Unbekannten angesprochen. Er sagte, dass er ein Handwerker des Notfalldienstes sei und wegen eines Wasserschadens in der Wohnung der Frau mit ins Haus müsse. Die Bewohnerin ging sofort in ihre Wohnung und bemerkte dann, dass ihr der Unbekannte gefolgt war. Der falsche Handwerker schaute sich dort um. Da der Mann aber kein Werkzeug bei sich hatte, wurde die Frau misstrauisch und verwies den Fremden aus der Wohnung. Ein Schaden ist bei dem Vorfall nicht entstanden. Der Mann flüchtete über das Treppenhaus in unbekannte Richtung. Er soll etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat eine dunkle Hautfarbe und kurze Haare. Er trug eine schwarze Steppjacke, Jeans und eine FFP2-Maske. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.