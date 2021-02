Eine 31-jährige Frau aus Ludwigshafen ist einem Telefontrickbetrüger aufgesessen und hat einige Tausend Euro verloren. Laut Polizeibericht hatte ein Mann am Freitagnachmittag die Frau angerufen und sich als Bankberater ausgegeben. Er gab vor, eine auffällig hohe Abbuchung auf dem Konto der Geschädigten festgestellt zu haben, und forderte die Frau auf, ihm die TAN-Nummer für ihr Konto mitzuteilen, was sie auch tat. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Ermittler raten den Bürgern, unter keinen Umständen Nummern und Codes am Telefon herauszugeben. Im Zweifel sollte das Telefonat beendet und Rücksprache mit der eigenen Bank gehalten werden.