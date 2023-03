Geistesgegenwärtig hat die Familie einer 91-Jährige reagiert, als diese am Dienstag Besuch von einem angeblichen Pfleger erhielt. Wie die Polizei weiter mitteilte, klingelte er gegen 16.45 Uhr an ihrem Haus in der Edenkobener Straße (Gartenstadt). Im Verlauf des Gesprächs fragte er die Seniorin nach Bargeld.

Als ihre Tochter in der Wohnung erschien, konnte der Mann seine Tarnung als Pflegekraft nicht mehr aufrechterhalten und floh aus der Wohnung. Er soll etwa 1,85 Meter groß gewesen sein und eine schwarze Hose, dunkle Strickweste und eine grüne medizinische Maske getragen haben.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.