Trickbetrüger haben am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr aus einer Wohnung in der Lahrer Straße in Mannheim-Seckenheim Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Laut Polizei klingelte einer der Täter bei der 85-jährigen Bewohnerin und gab an, den Zählerstand der Wasseruhr ablesen zu müssen. Die Seniorin ließ den Mann daraufhin ein. Während sich der Unbekannte mit der alten Dame einige Minuten an der Wasseruhr aufhielt, gelang es einem Komplizen, unbemerkt die Wohnung zu betreten und Schmuck im Wert von mehr als 500 Euro zu stehlen. Einer der männlichen Täter soll 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein, er trug einen Drei-Tage-Bart sowie eine Mütze. Das Polizeirevier Ladenburg sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter Telefon 06203 9305-0 zu melden.