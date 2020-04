Eine 90-Jährige aus Friesenheim ist am Montag das Opfer von zwei Trickdieben geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelten die beiden Unbekannten gegen 13.15 Uhr bei der in der Schwedlerstraße wohnenden Frau. Sie gaben sich als Wasserwerker aus und sagten, dass das Wasser verunreinigt worden sei. Sie müssten prüfen, ob auch der Anschluss der 90-Jährigen betroffen sei. Beide Männer durften in die Wohnung. Einer gab an, dass er in den Keller gehe, um dort das Wasser zu prüfen. Der andere Täter ging mit der 90-Jährigen in die Küche und ins Bad und drehte die Wasserhähne auf. Die Polizei vermutet, dass der andere Täter diese Zeit nutzte, um in der Wohnung nach Geld und Wertgegenständen zu suchen. Als beide Männer wieder weg waren, merkte die 90-Jährige, dass mehrere Tausend Euro fehlten. Ein Täter war etwa 35 Jahre alt, circa 1,50 Meter groß und korpulent. Er nuschelte, trug eine blaue Steppjacke ohne Ärmel und hatte einen dunklen Vollbart. Der andere Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hatte eine schmale Statur. Angesichts dieses Falls erneuert die Polizei ihren Appell: „Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gilt auch für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.“ Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2773.