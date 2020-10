Zwei Diebe haben sich am Mittwoch im Ludwigshafener Stadtteil Maudach als Mitarbeiter eines Energieversorgers ausgegeben und eine 87-Jährige bestohlen. Die Unbekannten erbeuteten der Polizei zufolge 300 Euro und Schmuck. Die Männer klingelten gegen 8.30 Uhr an der Tür der Seniorin. Das Duo gab vor, den Wasserzähler ablesen zu wollen. Daher öffnete die 87-Jährige die Tür und bat die Männer in die Wohnung. Ein Täter verwickelte die Dame in ein Gespräch und lenkte sie ab. Diese Zeit nutzte der Komplize aus und durchwühlte das Schlafzimmer. Anschließend verließen beide die Wohnung. Kurze Zeit später bemerkte die 87-Jährige das durchwühlte Schlafzimmer und das Fehlen von Bargeld und Schmuck. Beide Täter sind zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, sie trugen braune und beige Arbeitskleidung. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773.