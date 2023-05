Ein Trickbetrüger hat am Dienstagmorgen um kurz nach 10 Uhr bei einem 86-Jährigen aus Mannheim-Käfertal geklingelt und sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben. Er behauptete laut Polizei, dass er den Wasserdruck überprüfen müsse, woraufhin der ältere Herr ihn in die Wohnung ließ. Der Täter ließ die Türe offen, wodurch kurze Zeit später ein Mittäter unbemerkt in die Räumlichkeiten eindrang, während der falsche Wasserwerker den 86-Jährigen in ein Gespräch verwickelte und so ablenkte. Der Mittäter entwendete mehrere hundert Euro aus einer Geldkassette und verließ die Wohnung wieder. Der Senior bemerkte den Diebstahl erst später. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu Personen, die sich ebenfalls als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Käfertal, Telefon 0621 71840-0, zu melden.