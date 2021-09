Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch in der Maudacher Straße (Gartenstadt) zwei falsche Vodafone-Mitarbeiter vorläufig festgenommen. Der 27- und der 36-Jährige hatten einen 80-Jährigen seit Ende August immer wieder aufgesucht. Laut Polizei setzten sie ihn unter Druck und versuchten, ihn um seine Ersparnisse zu bringen. Die Polizei rät: „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.“