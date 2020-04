Vier Senioren im Alter von 69 bis 83 Jahren sind am Donnerstag in Ludwigshafen laut Polizei von falschen Verwandten angerufen worden. Die Anrufe gingen zwischen 15.15 und 16.15 Uhr bei den Betroffenen ein. Am Telefon war eine unbekannte Frau, die sich entweder als Nichte oder allgemein als Verwandte ausgab. Sie sagte, dass sie Geld bräuchte. Alle Senioren beendeten das Gespräch. Hinweise an Telefon 0621/963-2773.