Die Polizei hat eine 47-Jährige festgenommen, die sich als Polizistin ausgegeben hatte, um einen Senior zu bestehlen. Ein Mann hatte zuvor den 84-Jährigen in der Heidelberger Weststadt angerufen und sich als Kripo-Beamter ausgegeben. Er gaukelte ihm vor, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und seine Wohnung sei nun ebenfalls im Visier der Einbrecherbande. Eine verdeckte Ermittlerin werde Bargeld und Wertgegenständen abholen. Das potentielle Opfer erkannte die Betrugsmasche und ging zum Schein auf die Forderungen des Anrufers ein. Parallel hierzu informierte seine Ehefrau die Polizei. Am Mittwochmorgen erschien die 47-jährige Frau kurz vor 3 Uhr vor dem Wohnhaus und wollte die Plastiktüte an sich nehmen. Dabei wurde sie von Zivilfahndern festgenommen. Gegen die Frau wurde am Donnerstag Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetrugs erlassen. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten dauern noch, wie die Polizei weiter mitteilt.