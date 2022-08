Am Dienstagabend ist in Oggersheim ein zehnjähriges Kind laut Polizei durch zwei falsche Polizeibeamte angesprochen worden. Der Junge war gegen 20.45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Adolf-Diesterweg-Straße unterwegs, als an der Kreuzung zur Dürkheimer Straße ein schwarzes, viersitziges Cabrio neben ihm hielt. Die beiden männlichen Insassen gaben sich nach Angaben der Polizei als Kriminalbeamte aus und sprachen den Jungen auf seine fehlende Beleuchtung an. Nach einem kurzen Gespräch seien sie in Richtung Raiffeisenstraße davongefahren. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Amtsanmaßung aufgenommen. Hinweise unter Telefon 0621 963 - 2403.