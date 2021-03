Zwei Männer haben sich am Donnerstag als Polizisten ausgegeben, um sich Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Laut Polizeibericht klingelte das Duo bei einer 53-jährigen Ludwigshafenerin an der Haustür. Die angeblichen Polizeibeamten forderten die Frau auf, ihren Pass zu zeigen, um die Personalien festzustellen. Der 53-Jährigen kam dies suspekt vor und sie verständigte die „richtige“ Polizei. Das Duo machte sich daraufhin aus dem Staub. Beide Täter waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, blond und etwa 1,75 Meter groß. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773.