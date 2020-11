Zwei Betrüger haben am Montag Schmuck und Bargeld aus der Wohnung einer 84-Jährigen in Oggersheim erbeutet. Der Polizei zufolge sprachen die zwei Männer gegen 10.45 Uhr die Seniorin im Eingangsbereich ihrer Wohnung an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die 84-Jährige ließ die Männer herein. Während ein Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchwühlte sein Komplize die Wohnung. Als die Täter die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die 84-Jährige das Chaos und das Fehlen von Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Eine 81-Jährige aus Rheingönheim durchschaute dagegen eine ähnliche Betrugsmasche. Sie erhielt am Montag gegen 23 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten. Dieser gab sich als Kriminalbeamter aus. Er behauptete, nach einer Schlägerei seien der Name und die Adresse der Seniorin auf einem Zettel aufgetaucht. Die 81-Jährige wimmelte den Täter geschickt ab. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.