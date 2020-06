Zwei falsche Kaminarbeiter haben am Mittwochmittag in Edigheim eine 80-Jährige bestohlen. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von 10.000 Euro. Laut Polizei klingelten die Betrüger gegen 12.15 Uhr an der Wohnungstür eines Anwesens in der Mühlaustraße. Die 80-Jährige glaubte den beiden Männern und ließ sie ins Haus. Während einer der beiden Täter sich am Kamin zu schaffen machte und so die 80-Jährige ablenkte, schaute sich der zweite Täter im Haus um. Hierbei erbeutete er Schmuck und Goldmünzen. Die Diebe flüchteten danach zu Fuß. Sie trugen Handwerkerkleidung und eine Werkzeugtasche sowie Baseballcaps und ein Mundschutz. Hinweise von Zeugen an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/963-2773.