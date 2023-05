Zwei Betrüger und deren mutmaßliche Komplizin konnte die Polizei festnehmen, nachdem das Duo im April und Mai als falsche Handwerker drei Hausbesitzer in Mannheim, Speyer und Schwetzingen beraubt hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, hätten umfangreiche Ermittlungen der Spezialisten für Raub- und Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim auf die Spur des 46-Jährigen und des 51-Jährigen geführt. Sie hatten ihren Opfern vorgegaukelt, einen Wasserschaden beheben zu wollen. In den Häusern sollen sie dann Bargeld und Schmuck gestohlen haben.

In Schwetzingen soll dem Duo am 20. April Schmuck im Gesamtwert von über 8000 Euro in die Hände gefallen sein, nachdem der angebliche Hausmeisterpraktikant die Eigentümer hatte ablenken können. Am 11. Mai schöpfte ein Mann in seiner Wohnung in Mannheim Verdacht, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden sein könnte. Er stieß nach misslungenem Ablenkungsmanöver im Flur auf den zweiten Täter, konnte ihn in der anschließenden Rangelei aber nicht daran hindern, mit Schmuck im Gesamtwert von 2500 Euro zu fliehen. Auch der zweite Tatverdächtige konnte entkommen. Am 24. Mai schließlich stahl das Duo einer Seniorin in Speyer nach einem erfolgreichen Ablenkungsmanöver 500 Euro Bargeld und diverse Schmuckstücke.

Aufgrund der bereits laufenden Ermittlungen konnten die beiden Männer direkt nach dieser Tat in Speyer festgenommen werden, das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Eine 50-jährige mutmaßliche Komplizin wurde in Nordrhein-Westfalen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim verhaftet. In ihrer Wohnung wurden große Mengen an Schmuckstücken, Münzen und Goldbarren sowie neuwertige Smartphones gefunden. Gegen die beiden Männer hat das Amtsgericht Mannheim am Donnerstag Haftbefehle erlassen.