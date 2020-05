Die Polizei sucht nach zwei Betrügern, die am Mittwoch im Ludwigshafener Stadtteil Süd unterwegs waren. Den Angaben zufolge klingelten die beiden unbekannten Männer gegen 20.40 Uhr an der Wohnungstür einer 82-Jährigen in der Pranckhstraße. Als die Seniorin öffnete, erklärten sie, dass im Haus ein Wasserschaden entstanden sei und sie die Wohnung nach eventuellen Wasserschäden durchsuchen müssten. Sie forderten die 82-Jährige auf, in der Küche unter der Spüle sämtliche Gegenstände auszuräumen. Während die Seniorin dies tat, liefen die beiden Männer durch die Wohnung. Da sich die 82-Jährige unwohl fühlte, ging sie zu ihrem Nachbarn. Dieser beobachtete kurze Zeit später, wie die zwei unbekannten Täter zügig aus der Wohnung eilten. Nach bisherigem Sachstand wurde nichts gestohlen. Beide Täter waren etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Sie trugen braune Arbeitskleidung. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefonnummer 0621/963-2773.