Ein Unfall an der Kreuzung Mundenheimer Straße/Adlerdamm (Mundenheim) hat laut Polizei am Donnerstag einen Schaden von 8000 Euro verursacht. Gegen 20.45 Uhr bog ein 57-jähriger VW-Fahrer verbotswidrig in Richtung Saarlandstraße ab und nahm dabei einem 20-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und suchte ein Krankenhaus auf.