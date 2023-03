Vergangene Woche wurden am Mannheimer Handelshafen mehrere tote Lachmöwen aufgefunden. Die sofort eingeleitete Untersuchung bezüglich der Todesursache durch das Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe ergab nach Stadtangaben den Verdacht einer Infektion mit dem Wildvogelgrippevirus (Influenzavirus H5N1). Um dessen Verschleppung insbesondere in Geflügelhaltungen im Stadtgebiet zu verhindern, hat die Stadt mit einer Allgemeinverfügung eine Aufstallungspflicht für Geflügel in rhein- und neckarnahen Stadtteilen sowie verstärkte Sicherheitsvorkehrungen verfügt. Die Maßnahmen gelten ab 10. März und sind zunächst befristet bis zum 16. April.

In geschlossenen Ställen halten

Geflügelhalter sind durch die Verfügung aufgefordert, ihr Geflügel in geschlossenen Ställen, Volieren oder Schutzvorrichtungen, die den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel verhindern, zu halten. Um eine Viruseinschleppung insbesondere über Einstreu, Futter, Tränke, Geräte und Schuhwerk zu vermeiden, gelten außerdem verstärkte Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen. Da das Risiko der weiteren Ausbreitung in Wasservogelpopulationen sowie ein Übergang auf Nutzgeflügelhaltungen und andere Vogelbestände als hoch einzustufen ist, sind von dieser Verpflichtung sowohl gewerbliche als auch Hobbyhaltungen betroffen. Für Menschen oder Haustiere wie Hunde und Katzen stelle das Virus keine Gefahr dar.