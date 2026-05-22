Begleitet von einer Demo startet in Frankenthal der Mordprozess gegen einen 40-Jährigen. Er soll seine Frau in Ludwigshafen mit 43 Messerstichen getötet haben.

Vor dem Landgericht Frankenthal hat am Freitagmorgen der Mordprozess gegen einen 40 Jahre alten Mann begonnen, der Anfang November in Ludwigshafen seine Frau mit 43 Messerstichen getötet haben soll. Vor Prozessbeginn demonstrierten Familie und Freunde sowie Frauenrechtlerinnen am Frankenthaler Bahnhof. Sie protestierten gegen Gewalt an Frauen und forderten Gerechtigkeit für die getötete 37-jährige Dilan.

„Stoppt die Täter“, „Stoppt Gewalt, Tötungen, Vergewaltigung, Mobbing und Unterdrückung“, stand auf den Schildern, die von Demonstranten hochgehalten wurden. „Organisierter Frauenwiderstand gegen Femizide“, stand auf einem großen Transparent. Zirka 20 Personen nahmen an der Kundgebung teil. Sie zeigten Bilder der zweifachen Mutter aus Ludwigshafen, die von ihren Mann getötet wurde. Bereits wenige Tage nach der Tat hatte es auch eine Mahnwache vor dem ehemaligen Rathaus-Center in Ludwigshafen gegeben.

Tat am Telefon gestanden

Dilans Tod hat die Menschen in Ludwigshafen und in der Region aufgewühlt. Die Tat ereignete sich in der Wohnung der Familie in der Ludwigshafener Gartenstadt, die beiden Kinder schliefen währenddessen in einem Nebenzimmer. Nachdem der Mann auf seine Frau eingestochen hatte, wählte er selbst den Notruf und wartete auf die Polizei. „Ich habe meine Frau totgemacht“, soll der Mann am Telefon gesagt haben. Die 37-Jährige verblutete. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, aus Wut und Eifersucht gehandelt zu haben. Er sei davon ausgegangen, dass seine Ehefrau eine außereheliche Beziehung zu einem anderen Mann gehabt habe. Die Anklage lautet auf Mord. Dem Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft. Zum Prozessauftakt behauptete der Angeklagte, dass er in der Untersuchungshaft misshandelt worden sei. Für den Prozess sind neun Verhandlungstage angesetzt.