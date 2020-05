Das Turmfalken-Paar im Horst an der Fassade des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks Ludwigshafen (GML) in etwa 40 Meter Höhe hat Nachwuchs: fünf junge Turmfalken. Sie können live mit Hilfe der GML-webcam unter www.gml-ludwigshafen.de/falkenhorst-webcam beobachtet werden. Bei Sonnenschein können die Jungtiere nach GML-Angaben am besten nachmittags und am frühen Abend gesehen werden, wenn nicht die pralle Sonne auf dem Horst steht. Aktuell sei viel los im Falkenhorst. Die Eltern hätten jede Menge zu tun, um den hungrigen Nachwuchs satt zu bekommen. Noch seien die Jungfalken sehr scheu, sodass es nicht einfach ist, sie vors Objektiv zu bekommen. „Aber es wird nicht mehr lange dauern und sie werden auf der Plattform vor dem Horst zu sehen sein, den Vogelschützer Franz Stalla den ,Kindergarten’ nennt“, so eine GML-Sprecherin.