Bei einem freiwilligen Drogentest hat ein 31-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstagnachmittag in Mannheim-Käfertal versucht, die Polizei zu täuschen. Ein Polizist beobachtete, wie der 31-Jährige „Fake-Urin“ aus einem Beutel, den er im Ärmel seines Pullovers versteckt hatte, in den Becher füllte. Darauf angesprochen, verhielt sich der Mann aggressiv und musste mit zur Wache. Ein dort absolvierter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf die Stoffe THC (Cannabis) und Kokain an.