Bei Fairtrade werden die meisten erst einmal an Kaffee oder Bananen denken. Vor der Sitzung des Stadtrats am Montag wurde Ludwigshafen schon zum wiederholten Mal als „Fairtrade-Stadt“ ausgezeichnet. Doch was bedeutet das und welche Auswirkungen hat das für LU?

Unter einigem Applaus verkündete Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck