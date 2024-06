Im Stadtgebiet ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen von Fahrzeugteilen gekommen, die Polizei sucht Zeugen. Von Unbekannten entwendet wurden zum Beispiel zwischen Montag und Dienstag die Parksensoren eines in der Alexander-Fleming-Straße ( Oggersheim) abgestellten VW Touareg. Hinweise hierzu unter Telefon 0621 9632403. Bei einem Auto desselben Typs sind auch in der Marie-Juchacz-Allee ( Rheingönheim) die Parksensoren gestohlen worden, in diesem Fall schlugen die unbekannten Täter zwischen vergangenem Samstag und Donnerstag dieser Woche zu. Bei einem in der Thüringer Straße (Gartenstadt) abgestellten VW Polo, einem in der Eisenbahnstraße (Rheingönheim) geparkten Mazda Premacy und einem in der Mundenheimer Straße (Süd) stehenden VW Polo sind laut Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag die Katalysatoren entfernt und gestohlen worden. Hinweise zu diesen Fällen unter Telefon 0621 963-2122. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.