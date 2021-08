[Aktualisiert 15.45 Uhr ] Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntag gegen 11.45 Uhr ein Audi auf der A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim in Brand geraten. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde niemand verletzt. Wegen der Lösch- und Reinigungsarbeiten war die A 6 in Richtung Heilbronn bis etwa 13.20 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Viernheim abgeleitet. Aufgrund der Sperrung bildeten sich drei Kilometer Rückstau. Bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten um 15 Uhr wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Brandstelle vorbeigeleitet. Der entstandene Schaden beläuft sich am Audi A 6 auf etwa 15.000 Euro und an der Fahrbahn auf zirka 10.000 Euro.