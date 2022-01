Ein 32-Jähriger hat beim Ausparken aus einer Parklücke am Goerdelerplatz (Friesenheim) ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ laut Polizei zunächst nur einen Zettel an dem beschädigten Fahrzeug und verließ die Unfallstelle. Wie die Beamten weiter mitteilen, habe er dann aber von einem Freund erfahren, dass das nicht ausreichend sei, woraufhin er zur Unfallstelle zurückfuhr und die Polizei informierte. Bei dem Unfall am Sonntag entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Ein flüchtiger Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe und eventuell mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung bei der Beteiligung des Fremdschadens hinzugezogen werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall sofort zu melden.