Ein Fahrschulauto ist am Dienstag in der Innenstadt in einen Unfall verwickelt gewesen. Gegen 17 Uhr fuhr das Fahrzeug von der Heinigstraße auf die B44 (Hochstraße Nord) auf. Auf dem Einfädelstreifen musste es wegen des regen Verkehrs anhalten. Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. An den Wagen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000 Euro. Der 39-jährige Fahrschullehrer wurde verletzt.