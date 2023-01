Ein Mann ohne Fahrschein hat am Mittwochmorgen in einer Straßenbahn in Mannheim eine Kontrolleurin geschubst, sodass diese zu Boden fiel. Vorher hatte er sich nach Angaben der Polizei geweigert, seine Personalien preiszugeben. An der Haltestelle „Universität“ nutzte der Unbekannte die Gelegenheit zur Flucht. Die Prüferin soll sich leicht verletzt haben. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621 12580.