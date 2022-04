7500 Euro Schaden hat ein 17-jähriger Fahrschüler laut Polizei am Mittwoch bei einem Unfall in der Pfingstweide verursacht. Er war mit seinem Fahrlehrer in der Pariser Straße unterwegs. Der Zusammenstoß mit dem Opel eines 25-Jährigen ereignete sich beim Abbiegen in den Brüsseler Ring. Der 25-jährige wurde leicht verletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.