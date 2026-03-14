Mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling zieht es viele Menschen nach draußen – Bewegung an der frischen Luft ist wieder angesagt. Während sich manche Menschen neue Fahrräder anschaffen, bleiben ältere Modelle häufig ungenutzt in Kellern oder Garagen stehen. Genau hier setzt die Fahrradwerkstatt für Geflüchtete an. Ehrenamtliche reparieren gemeinsam mit Geflüchteten gebrauchte Räder, die im Anschluss von den Geflüchteten genutzt werden können. Aktuell werden laut Stadtverwaltung wieder Fahrradspenden benötigt. Wer ein Fahrrad abzugeben hat, das nicht mehr benötigt wird, kann es dienstags ab 17 Uhr in der Autowerkstatt von Céphas Bansah, Achtmorgenstraße 17, vorbeibringen. Benötigt werden Herren-, Damen und Kinderräder gleichermaßen. Wer dienstags abends keine Zeit hat, kann einen anderen Termin telefonisch oder per Whatsapp vereinbaren unter 0174 1005357. Die Fahrradwerkstatt in Ludwigshafen existiert seit einigen Jahren und ist eine Initiative der Abteilung Integration der Stadtverwaltung, die mit Unterstützung von der BASF entstanden ist. Das Projekt soll einen Beitrag leisten, um Geflüchteten Mobilität, Selbstständigkeit und Integration zu ermöglichen. „Jedes gespendete Fahrrad hilft dabei, Geflüchteten ein Stück Unabhängigkeit zu geben“, sagt Kerttu Taidre, Integrationsbeauftragte der Stadt Ludwigshafen.