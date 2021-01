Mit Verletzungen ist am Montag ein 88-jähriger Radfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er mit einem 51-jährigen E-Bike-Fahrer frontal zusammengestoßen war. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 15.30 Uhr in der Gustav-Stresemann-Straße (Oggersheim). Die Polizei ermittelt derzeit den Unfallhergang und sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621/9632403.