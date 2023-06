Um auf mögliche Gefahren und deren Vermeidung hinzuweisen, führt die Polizei Ludwigshafen vom 19. bis 23. Juni eine Kontrollwoche „Fahrradsicherheit“ im Stadtgebiet durch. Ziel der Kontrollen sei es, durch die Überwachung des Verkehrsverhaltens die Unfälle mit Beteiligung von Fahrradfahrenden zu reduzieren. Überprüfen werden die Beamten dabei unter anderem die Ausstattung und den technischen Zustand von Fahrrädern. „Wie in den zurückliegenden Jahren, werden auch dieses Jahr die sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge in die Maßnahmen der Kontrollwoche mit eingebunden“, heißt es in einer Presseerklärung. Ein besonderes Augenmerk liege hierbei auf der Kontrolle von Fahrten unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder auch der Einhaltung des Pflichtversicherungsgesetzes.