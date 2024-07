Ein 46-jähriger Autofahrer, der am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der Eisenbahnstraße (Rheingönheim) unterwegs war, hat an der Kreuzung zum Dannstadter Weg eine bevorrechtigte Fahrradfahrerin übersehen und kollidierte mit der Frau. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist die 56-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Autofahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.