Die Polizei sucht nach einem Mann, der einer 26-Jährigen am Montagabend auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Ludwigshafen unvermittelt ins Gesicht gespuckt hat und dann geflüchtet ist. Die Frau war nach Polizeiangaben gegen 21.35 Uhr aus Mannheim kommend zu Fuß auf der Brücke nach Ludwigshafen unterwegs. Im Bereich des Begrenzungsgeländers am Bahnhof Mitte kam ihr ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegen. Der Mann spuckte der 26-Jährigen ins Gesicht, ohne ein Wort zu sagen, und fuhr dann mit dem Fahrrad weiter in Richtung Mannheim. Der Unbekannte soll Anfang bis Mitte 40 Jahre alt sein. Er trug ein dunkelgraues T-Shirt mit einem Aufdruck auf dem Rücken. Auffällig waren seine schulterlangen Haare. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 0621/963-2122.