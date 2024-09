Ein 62-jähriger Fahrradfahrer ist in Ludwigshafen laut Polizei am Dienstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Gegen 12.20 Uhr war der Radfahrer in der Von-der-Tann-Straße (Nord/Hemshof) auf ein vor ihm haltendes Auto aufgefahren. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall führte laut der Polizei zu einem Sachschaden von rund 3000 Euro.