Ein Fahrradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Mannheim-Rheinau schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Rad in der Mundenheimer Straße, als er von der Fahrbahn abkam, nach rechts in ein geparktes Auto krachte und dabei durch die Heckscheibe flog. Er verletzte sich am Kopf und zog sich mehrere Schnittwunden zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro.