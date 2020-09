Ein 43-jähriger Fahrradfahrer hat am Sonntagmorgen gegen 5.46 Uhr in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße in Nord einen unbekannten Mann bei einem Einbruchsversuch in eine Bäckereifiliale beobachtet. Laut Polizei wurde der Radfahrer durch einen optischen Alarm auf den Einbruch aufmerksam. Als er den Notruf wählte, um die Polizei zu verständigen, sah er, wie ein Mann aus der Filiale kam und weglief. Der Täter soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein und eine sportliche Statur haben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein rotes Oberteil sowie eine Jeanshose. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde zwar nichts gestohlen, aber ein Schaden in Höhe von 1200 Euro angerichtet. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.