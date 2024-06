An der Kreuzung Von-Weber-Straße/Mundenheimer Straße in Süd hat am Montag gegen 16 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer einen 30-jährigen Fahrradfahrer erfasst. Der Radfahrer stürzte laut Polizei durch den Zusammenstoß und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden von insgesamt etwa 3200 Euro.