Die Polizei hat am Samstag gegen 1.15 Uhr zwei Fahrraddiebe festgenommen: ein 48-jähriger Ludwigshafener sowie ein 44-jähriger Mannheimer. Sie wurden in der Lichtenbergerstraße (Mitte) beim Aufbrechen von Fahrradschlössern ertappt. Der 48-Jährige hatte noch einen Bolzenschneider und ein aufgebrochenes Schloss in der Hand. Beide Männer hatten gestohlene Räder bei sich, die sichergestellt wurden. Gegen die Täter wird nun wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl ermittelt.