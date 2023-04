Ist mein Rad verkehrssicher? Funktionieren Bremsen und Schaltung? Wie kann ich es wirksam gegen Diebstahl schützen? Antworten auf solche Fragen wollen die Fachgruppe „Radeln und soziales Wandern“ der Naturfreunde und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Ludwigshafen am Sonntag, 16. April, in einem zweistündigen kostenlosen Workshop im Hackgarten geben. Er beginnt um 13 Uhr in dem Museumsgarten auf dem Hans-Klüber-Platz.

„Einfach das Rad mitbringen, und wir überlegen, was gemacht werden kann, um es zu optimieren“, bietet André Neu von der Fachgruppe an. Kleinere Mängel können direkt behoben, mitgebracht Ersatzteile gemeinsam eingebaut werden. Der ADFC bietet für 15 Euro eine diebstahlsichere Codierung von Rädern oder Akkus von Pedelecs an.

Anmeldung per Mail an radeln&wandern@naturfreunde-ludwigshafen.de.

Im Netz

https://www.naturfreunde.de/termin/radcheck-fahrradkodierung