Zur größten Fahrrad- und E-Bike-Messe in der Region lädt Fahrrad XXL Kalker am Freitag und Samstag,13. und 14. Mai, ins Oggersheimer Gewerbegebiet Westlich B9 ein. 20 Hersteller sind beim „Testival“ unter freiem Himmel mit von der Partie.

Das familiengeführte Unternehmen Fahrrad XXL Kalker feiert in diesem Jahr sein 100. Jubiläum. Daher soll auch das „Testival“, das wegen der Pandemie in den beiden Vorjahren pausieren musste, in diesem Frühjahr etwas größer ausfallen. Das berichtet Dominik Husslein, der die Ausstellung gemeinsam mit Junior-Chefin Vanessa Steiger-Dehner organisiert hat. Radfahrer, die über die Anschaffung eines E-Bikes nachdenken, Beratung brauchen und ein solches Gefährt ausprobieren wollen, seien beim „Testival“ richtig, sagt Husslein.

Die Ausstellermesse mit 20 Herstellern findet auf dem Parkplatz vor den Geschäftsräumen in der Oderstraße statt. Die Aussteller verschiedener Marken reisen Husslein zufolge mit Trucks an, um Interessenten umfassend insbesondere über E-Bikes und das Zubehör des neuen Fahrrad-Trends zu informieren. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Diebstahlsicherungen.

E-Bikes boomen

„E-Bikes stehen im Mittelpunkt“, erklärt Husslein, das sei derzeit ein regelrechter Boom. Wie auch in der Automobilbranche gebe es ständig technische Innovationen, die auf der Messe gezeigt werden sollen, so Husslein. Wer ein E-Bike testen will, hat dazu nicht nur auf der Teststrecke im Geschäft, sondern auch unter freiem Himmel am Rand des Parkplatzes die Gelegenheit.

Zum Rahmenprogramm des „Testivals“ gehören verschiedene Aktionsangebote, ein Gewinnspiel mit einem E-Bike als Hauptgewinn, Kinderschminken und Puppentheatervorführungen für die kleinen Gäste sowie zwei Foodtrucks. An beiden Tagen sollen zudem spektakuläre Stunt-Shows mit BMX-Rädern zu sehen sein.