Vor 100 Jahren hat die Motorradrennfahrerin Anna Kalker in Mundenheim ein Fahrradgeschäft eröffnet. Mittlerweile ist mit ihrer Urenkelin die vierte Frauengeneration in der Firmenleitung am Start. Dem Fahrrad-Boom begegnet der Familienbetrieb mit einer logischen Strategie. Der Laden im Oggersheimer Gewerbegebiet ist damit quasi zu einem Ausflugsziel geworden.

„Drei Generationen, eine große Liebe“, so beschreibt Chefin Renate Steiger (63), die das Fahrradgeschäft seit 1990 mit ihrem Mann Martin (64) führt, die spannende Firmengeschichte.