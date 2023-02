Die Fahrplantafel an der Straßenbahn-Haltestelle Luzenberg ist schon am Dienstag, 14. Februar, gegen 20.30 Uhr beschädigt worden, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Unbekannte hatten diese offenbar angezündet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Fahrplantafel wurde vollständig zerstört. Den Schaden beziffert die Polizei auf 3000 Euro. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 3301-0.