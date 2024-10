Im Mannheimer Fahrlachtunnel stehen Wartungsarbeiten an. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb ab Sonntag, 27. Oktober, auf der B36 mit Beeinträchtigungen rechnen. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, werden die beiden Tunnelröhren im Wechsel voll gesperrt, der Verkehr wird dann jeweils einspurig auf die entgegengesetzte Fahrbahn umgeleitet. Neben der Beleuchtung und Lüftung des Tunnels werden die Entwässerungsanlage und die Signalelektronik gewartet sowie Reinigungsarbeiten erledigt. Die Arbeiten sind laut Stadt regelmäßig erforderlich, um die Betriebssicherheit des knapp 490 Meter langen Tunnels zu gewährleisten.

Die nördliche Tunnelröhre (Fahrtrichtung Ludwigshafen) wird dafür von Sonntag, 27. Oktober, bis Sonntag, 3. November, gesperrt. In dieser Zeit läuft der Verkehr – jeweils einspurig – in beide Richtungen durch die Südröhre. Letztere (Fahrtrichtung Neuhermsheim) wird von Sonntag, 3. November, bis Sonntag, 10. November, voll gesperrt und der Verkehr über die andere Röhre geführt. Diese ist dann ebenfalls in jede Richtung nur einspurig befahrbar.