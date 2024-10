Ein Unfall mit mehreren beteiligten Autos hat sich am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr auf der B36 kurz nach dem Fahrlachtunnel in Fahrtrichtung Ludwigshafen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lieferten sich bereits im Tunnel drei BMW-Fahrer ein verbotenes Autorennen. Die Polizei spricht von „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“. Kurz nach dem Tunnel waren den weiteren Angaben zufolge zwei Ford und ein Mercedes ordnungsgemäß auf dem rechten und linken Fahrstreifen unterwegs. Der vorausfahrende 20-jährige BMW-Fahrer hat die drei Pkw laut Polizei nicht rechtzeitig erkannt. Trotz einer Vollbremsung habe er eine Kollision nicht verhindern können, hieß es weiter. Der BMW hat offenbar alle drei Wagen mit erheblicher Wucht touchiert. Einer der beiden Ford kippte laut Polizei auf die Seite und schlitterte etwa 30 Meter über die Fahrbahn. Die beiden anderen BMW, die an dem Rennen beteiligt waren, wurden in den Unfall offenbar nicht verwickelt. Der Unfallverursacher und die vier Insassen der anderen Autos wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt. Der Fahrlachtunnel in Richtung Ludwigshafen musste für Reinigungsarbeiten bis 3.30 Uhr gesperrt werden. Die Führerscheine der Männer, die sich das Rennen lieferten, wurden beschlagnahmt. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621 174-4222 bei der Polizei melden.