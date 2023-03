Erneut Änderung des Zeitplans beim Fahrlachtunnel: Das seit August 2021 aus Sicherheitsgründen gesperrte Bauwerk soll nun im Mai wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das gab die Mannheimer Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag in einer Ausschusssitzung bekannt. Voraussetzung für die Verkehrsfreigabe seien sogenannte Brandrauchversuche. Diese sind vorgeschrieben und dienen dazu, die Funktionsfähigkeit der Tunneltechnik im Brandfall zu testen. Das Fluchtwegekonzept und die Fremd- und Selbstrettung werden den weiteren Angaben zufolge im Rahmen einer Großübung der Feuerwehr geprüft. Die Tests finden am 21. und 22. April statt. Ursprünglich war eine Öffnung zum Ende des ersten Quartals vorgesehen. Die Verzögerung sei aus verschiedenen Gründen notwendig geworden, wie es heißt. „Zum einen ist der gesamte Zeitplan durch die Lieferschwierigkeiten und die schlechte Materialverfügbarkeit im vergangenen Jahr unter Druck geraten. Zudem begleitet das Projekt auch die angespannte Situation im Bausektor, die zu einer schwierigen und langwierigen Suche nach Fachfirmen führt. Dies hatte regelmäßige Umplanungen zur Folge“, teilte die Stadt mit. Trotz der schwierigen Umstände seien die Arbeiten weit vorangeschritten. Kleinere Dinge würden nach den Brandrauchversuchen bis Anfang Mai behoben. Wenn die Brandversuche erfolgreich sind, soll der Tunnel zwischen 8. und 21. Mai mit beiden Fahrspuren pro Röhre für den Verkehr freigegeben werden.