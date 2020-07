Der „unsachgemäße Umgang mit erhitztem Fett auf einem Herd“ ist vermutlich ursächlich für den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Oberstraße, bei dem am Dienstagabend 500.000 Euro Sachschaden entstanden ist. Das teilen die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Kriminalpolizei hat am Donnerstag den Brandort begangen und ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den mutmaßlich verantwortlichen Bewohner der Dachgeschosswohnung, in der das Feuer ausgebrochen war.

26-Jähriger verletzt

Bei den Löschversuchen erlitt der 26-Jährige leichte Brandverletzungen an den Händen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Das Haus wurde evakuiert, die Bewohner der sieben Wohnungen kamen bei Bekannten unter. Nach Einschätzung der Polizei ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Auch ein Nachbargebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen.